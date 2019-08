Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente in Valassina la sera di Ferragosto, due ragazzi feriti allo svincolo di Verano Due ragazzi ventenni sono rimasti feriti nello scontro, avvenuto la sera di Ferragosto, in Valassina, all’altezza dello svincolo di Verano: la loro utilitaria è stata centrata da un’Audi, il guidatore di quest’ultima è risultato poi positivo all’alcol test.

È stata una serata di Ferragosto drammatica quella passata da due ragazzi, lei 20 anni e lui di 24, protagonisti loro malgrado di un’incidente stradale sulla Valassina. L’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, all’altezza dello svincolo di Verano Brianza, mentre stavano viaggiando in direzione di Lecco, è stata centrata da un’altra vettura, un’Audi, il cui guidatore è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato avere un valore alcolemico nel sangue ben oltre i limiti consentiti dalla legge.



L’incidente è avvenuto intorno alle 210.30: la piccola utilitaria con a bordo i due ventenni si è ribaltata, mentre l’Audi dello speronatore, uscito praticamente indenne dallo scontro, è uscita dallo scontro piuttosto ammaccata. A riportare le conseguenze più gravi (sono stati portati, comunque non in pericolo di vita, negli ospedali di Desio e al San Gerardo di Monza) sono stati i due che viaggiavano insieme: per estrarli dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto da Seregno e Lissone.



Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Seregno, le ambulanze di Seregno soccorso e Avis Meda, un’automedica e i tecnici dell’Anas provenienti da Bellano. L’intervento di questi ultimi si è reso necessario a causa del carburante perso dalle vetture e finito in strada: da qui la decisione di chiudere lo svincolo per Verano fino all’una di notte, quando la carreggiata è stata nuovamente resa sicura e transitabile. La Statale 36, invece, fino al termine delle operazione di recupero dei due giovani, è stata parzialmente chiusa al traffico: si viaggiava soltanto sulla corsia di sorpasso. Ora le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono affidate agli uomini della Polstrada di Seregno.



