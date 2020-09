Incidente con un mezzo di micro mobilità elettrica ad Arcore, un ferito grave E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 19 settembre in via Casati, ne dà notizia l’Agenzia emergenza urgenza (Areu). Coinvolti un 22enne e una donna di 65 anni e un uomo di 67. Una persona portata all’ospedale San Gerardo in codice rosso.

Incidente che ha visto coinvolto un mezzo di micro mobilità elettrica ad Arcore, in via Casati, nel pomeriggio di sabato 19 settembre. Ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza (Areu): il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Non si hanno al momento notizie sulla dinamica. Tre le persone coinvolte, un 22enne, una donna di 65 anni e un uomo di 67, una delle quali portata all’ospedale San Gerardo in codice rosso.

(Notizia in aggiornamento)

