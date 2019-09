Incidente a Muggiò: ciclista investito e ucciso sulla Monza-Saronno Un ciclista di 77 anni di Nova Milanese è morto lunedì mattina in un incidente stradale a Muggiò, in viale della Repubblica al confine con Nova, sulla Monza-Saronno.

Incidente mortale nella mattina di lunedì 23 settembre pochi minuti dopo le 11 a Muggiò in viale della Repubblica, all’altezza di via Sciesa al confine con Nova Milanese. Un ciclista di 77 anni è rimasto ucciso sul colpo a seguito dell’impatto violento con un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni delle polizia locale una Mercedes Classe A bianca, che proveniva da Nova Milanese in direzione Muggiò, avrebbe urtato nella parte posteriore la bicicletta che procedeva in senso opposto dopo essersi immessa sulla Monza-Saronno da un strada sterrata.

Il ciclista è stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza, cadendo poi a terra esanime. Immediato l’intervento del 118 ma per l’uomo, residente a Nova Milanese, non c’è stato nulla da fare. Il magistrato della procura di Monza ha disposto l’autopsia e il corpo è stato trasferito al dipartimento di medicina legale. Sequestrati i due veicoli coinvolti, le indagini procedono.

