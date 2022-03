Incidente a Lazzate con la moto del padre, morto il 16enne di Cermenate Non ce l’ha fatta il minore ricoverato da domenica 13 marzo all’ospedale Niguarda di Milano. I carabinieri stanno ricostruendo quanto avvenuto, in un’area privata dove sorgeva il campo base in disuso di Pedemontana.

Non ce l’ha fatta il 16enne di Cermenate ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale milanese di Niguarda, da domenica 13 marzo, dopo un incidente, a Lazzate, nel campo base in disuso di Pedemontana, mentre era in sella a una moto da enduro di proprietà del padre.

L’allarme era scattato attorno alle 19 con mezzi di soccorso - ambulanza, automedica ed elisoccorso e i carabinieri di Seveso - che si sono portati sul luogo dell’incidente, in via Rosselli. Il sedicenne, che non avrebbe avuto alcun titolo per guidare, si sarebbe lanciato a terra poco prima che la motocicletta, una Honda CRF 250 sprovvista di targa, andasse a finire per cause in via di accertamento contro un new jersey ai confini della proprietà. I militari intervenuti stanno indagando sull’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA