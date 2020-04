Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

Busnago: semaforo sulla Sp2 - foto d’archivio (Foto by Signorini Federica)

Incidente a Busnago: grave ciclista investito da un camion sulla provinciale Un ciclista è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un camion a Busnago. È successo giovedì 16 aprile.

Ciclista trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un camion a Busnago. L’incidente accaduto nella tarda mattinata di giovedì 16 aprile. L’uomo è stato travolto dal mezzo pesante mentre attraversava il passaggio ciclopedonale presente sulla provinciale Monza-Trezzo all’altezza del centro commerciale Globo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e l’elisoccorso, gli agenti della polizia locale di Busnago e i carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, di Cornate d’Adda, stesse attraversando le strisce pedonali in direzione Busnago mentre il camion procedeva in direzione Trezzo. Subito sono apparse critiche le condizioni del ciclista che è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Niguarda. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità.

