Incendio in una stalla di Cabiate, fitta coltre di fumo visibile da Carate e Giussano I vigili del fuoco di Seregno, i primi ad arrivare sul posto, hanno tratto in salvo diversi animali. Ancora ignote le cause del rogo sul quale indagano i carabinieri.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 29 febbraio in un terreno agricolo con all’interno una piccola stalla e deposito attrezzi. in via Risorgimento a Cabiate (Como): nel cielo si è levata una fitta coltre di fumo nero visibile a distanza, anche dai comuni brianzoli di Carate Brianza, Giussano e Seregno. E proprio dalla Brianza si sono diretti per primi nel luogo dell’incendio, portando in salvo diversi animali altrimenti destinati a gravi conseguenze, i vigili del fuoco di Seregno seguiti di lì a breve dai colleghi di Cantù e Carate Brianza. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri e della polizia locale per indagare sulle cause del rogo, al momento ignote. Nessuno è rimasto ferito.

Uno degli animali salvati dai vigili del fuoco

(Foto by Edoardo Terraneo)

