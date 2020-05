Nova Milanese incendio via Galvani (Foto by Edoardo Terraneo)

Incendio a Nova Milanese: colonna di fumo da azienda trattamento rifiuti - FOTO FOTO - Incendio in una azienda di trattamento rifiuti a Nova Milanese, al confine con Muggiò, intorno alle 13 di giovedì 7 maggio.

Una alta colonna di fumo visibile da chilometri e vigili del fuoco da tutta la Brianza per un incendio che ha coinvolto una azienda di trattamento rifiuti a Nova Milanese, al confine con Muggiò. L’allarme è scattato poco prima delle 13 in via Galvani: subito si è alzata una colonna di fumo nero che si è vista anche dalla Statale 36, fin da Giussano a nord, e si è diradata col passare dei minuti. A fuoco dei rifiuti sotto una tettoia, la situazione è stata messa sotto controllo in tempi abbastanza rapidi.

Sul posto mezzi dei vigili del fuoco di Monza, Desio, Seregno, Lazzate, Bovisio Masciago, due ambulanze e l’automedica nel timore che all’interno ci fossero rimasti dei lavoratori. Fortunatamente tutti sono riusciti a uscire e un’ambulanza è rimasta in prevenzione.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche il sindaco Fabrizio Pagani, raggiunto da un gruppo di residenti che ha fatto presente una convivenza difficile con il lavoro dell’azienda.

