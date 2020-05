Incendio a Brugherio, brucia pizzeria in via Matteotti Sono ingenti i danni subiti da un ristorante-pizzeria di Brugherio in via Matteotti andato a fuoco prima dell’alba di giovedì 28 maggio. Nessun ferito.

Sono ingenti i danni subiti da un ristorante-pizzeria di Brugherio andato a fuoco prima dell’alba di giovedì 28 maggio. I vigili del fuoco di Monza sono intervenuti intorno alle 5 con i carabinieri in via Matteotti per un incendio nella pizzeria Lo Stregone: le fiamme hanno interessato la zona bar del locale, scoppiate per probabili cause elettriche nella zona del registratore di cassa.



Brugherio incendio pizzeria Lo Stregone

Per precauzione durante le operazioni sono state evacuate tre famiglie residenti sopra il locale, poi rientrate a casa. Tra loro il titolare di 36 anni che ha dato l’allarme una volta sentito il primo boato. Non si sono registrati feriti, una donna è stata visitata sul posto dai sanitari.

“Eravamo appena ripartiti con il servizio al tavolo, non ci voleva proprio. Ma sia chiaro: riapriremo appena possibile. Non si buttano via così 50 anni di storia”, ha commentato Angelo Famà. I danni sono tutti da calcolare, ma si ipotizza ammontino a parecchie decine di migliaia di euro.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Monza con tre mezzi e Lissone.

