In un appartamento ha droga per un milione: arrestato un trentenne residente a Monza Operazione dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni che si sono insospettiti quando hanno notato l’uomo al volante di una vettura intestata a un monzese di 89 anni e hanno deciso di pedinarlo.

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arresto a Cinisello Balsamo un trentenne albanese residente a Monza per detenzione di droga a fini di spaccio. In una abitazione nella sua disponibilità i militari hanno trovato stupefacente per un milione di euro: 209 chili di marijuana e 12 chili di hashish oltre a materiale per il confezionamento. Addosso l’uomo, incensurato, aveva 600 euro in contanti.

L’arresto è scattato nel pomeriggio del 21 dicembre quando i militari hanno notato una macchina intestata ad un cittadino monzese, classe 1931, con a bordo un soggetto straniero. Insospettitisi, hanno tenuto a distanza l’autovettura, seguendola fino a via Casignolo, una piccola strada senza uscita di Cinisello dove lo straniero ha parcheggiato ed è sceso dall’automezzo. Notati però i militari, ha tentato di rientrare in auto e fuggire, ma è stato subito bloccato. Utilizzando un suo mazzo di chiavi sono riusciti ad individuare un’abitazione che lo straniero non aveva dichiarato essere nella propria disponibilità dove hanno trovato la droga.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura di Monza.

