In fiamme il tetto di una palazzina di Desio, strada chiusa per due ore e mezza Lungo intervento dei vigili del fuoco, giunti con quattro mezzi, in via Dante Alighieri che è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, venerdì 28 febbraio, a causa di un rogo sul tetto di una palazzina di tre piani. Nessun ferito.

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito venerdì 28 febbraio in serata, attorno alle 21.50, a Desio, in via Dante Alighieri, dove per la probabile ostruzione di una canna fumaria ha preso fuoco il tetto di una palazzina di tre piani. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Seregno, Desio e Bovisio con quattro mezzi.

I pompieri hanno utilizzato una autoscala come trave vita per issarsi sopra il tetto della palazzina, piuttosto spiovente, mentre dall’interno dell’appartamento interessato (ma non intaccato dalle fiamme) altri colleghi hanno provveduto a tagliare le travi in legno del soffitto per intervenire sul focolaio del rogo. L’intervento è durato a lungo. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore e mezza.

