Imparare l’amore per gli animali in classe: a Verano Brianza il progetto “Qua la Zampa” Con il progetto“Qua la Zampa: una zampa in famiglia”, l’istituto comprensivo di Verano Brianza vuole insegnare l’amore per gli animali fin dalla tenera età.

Imparare l’amore per gli animali sin da piccoli. Alla scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di Verano Brianza martedì 15 marzo è iniziato il progetto “Qua la Zampa: una zampa in famiglia”. Attraverso l’incontro con Marta Barzaghi, dottoressa veterinaria, i bambini della scuola conosceranno la storia di due cuccioli, un cane e un gatto, e scopriranno le similitudini fra i bisogni umani e quelli animali in un’ottica di salute comune.

«Quest’anno è tutto dedicato al tema della cura – ha spiegato la referente di plesso Maria Carla Colzani – I bambini durante questi incontri capiscono i bisogni degli animali e costruendo una piccola valigetta da veterinario diventano dei piccoli dottori a loro volta». Il progetto toccherà tutte le sei classi della scuola, ogni classe incontrerà la veterinaria per due pomeriggi. In totale saranno raggiunti dall’iniziativa ben 135 bambini. Il progetto è svolto esclusivamente da medici veterinari, supportati nella preparazione e nello svolgimento dal Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria ANMVI.

