Imolese- Monza. Diretta Live. Sesto minuto: grande occasione per il Monza Il Monza tenta l’assalto all’Imolese nei play off di serie C. Brocchi mette in campo Reginaldo e Brighenti e Marconi a sinistra

Il Monza tenta il miracolo sul campo dell’Imolese. Si comincia alle 20.30.

A Imola piove col sole, la dicotomia perfetta per una partita da dentro o fuori. sopra lo stadio Romeo Galli spunta anche un arcobaleno. Il Monza si affida anche agli aruspici per sperare nel colpaccio.

I tifosi del Monza

1’ Monza in maglia bianca. I tifosi all’unisono: “Noi ci crediamo”. Partiti. Subito Monza all’attacco, con traversone in area respinto. Di Paola ci prova da fuori ma il gioco era stato fermato. La risposta dell’Imolese passa dal destro di Lanini, abbondantemente fuori.

Monza compatto a difendere nella propria area, con D’Errico bravo a dare lo spunto della ripartenza.

5’ Calcio piazzato dalla trequarti con Carraro che invita all’uscita Guarna. Il Monza in questi primi 300 secondi sembra reattivo sulle prime e sulle seconde palle

6’- Grande occasione in ripartenza per il Monza. Brighenti infila d’esterno tagliando la difesa, Reginaldo arriva sul pallone e dal limite destro calcia di collo. La palla non si abbassa.

7’- Ancora Reginaldo, che serve al limite D’Errico. Il capitano entra in area e si incespica.

9’- Si gioca molto per la corsia centrale, con la palla spesso alta per superare reparti molto stretti. Bella palla di D’Errico per Marconi al limite sinistro d’attacco. Il 15 monzese è strattonato ma gli viene fischiato un fallo di attacco

11’- Reginaldo gioca da regista alto, offrendo la sponda per cambiare campo. Azione sulla destra con lo stesso “Puma” che tenta il tacco, ma colpisce debolmente

13’- Il Monza ha preso campo, l’Imolese si abbassa

14’- Ancora Reginaldo sulla destra che vince il confronto con Carini e serve in mezzo rasoterra. Palla lunga un metro, Brighenti non ci arriva

15’-Gioco fermo da un minuto e mezzo per un infortunio a Checchi, che si rialza

16’- Ennesimo fallo dubbio fischiato contro il Monza, questa volta a Marconi

17’- Reginaldo ha la forza per saltare sempre l’uomo, tant’è che l’Imolese corre ai ripari raddoppiando ogni volta che che è in possesso palla

Più che la gara di andata, i biancorossi si affidano ai precedenti stagionali. Il 25 novembre era un altro Monza, ma il triplice fischio del Brianteo disse comunque 1-1, con Reginaldo in gol e pareggio di Rossetti. Tutto questo nonostante il rosso sventolato in faccia a Caverzasi.

Si era invece dovuto attendere il 27 febbraio per il primo successo stagionale sull’Imolese: nei quarti di finale di Coppa Italia, sempre al Brianteo, finì per 1-0.

Tre gol a Imola il Monza li aveva anche fatti, lo scorso 24 marzo. Finì 1-3, con De Marchi per i locali, Palazzi, Marchi e Chiricò per la causa di Brocchi.

Notevole escursione termica nel corso della giornale, con il termometro sceso di oltre dieci gradi tra il pomeriggio e la prima serata. In questo momento su Imola ha smesso di piovere, il clima è fresco e ventilato.

Accanto allo stadio Galli, nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari, si è appena conclusa una gara ciclistica amatoriale. La rivalità con Monza è fin qui corsa innanzitutto lungo i cordoli dell’autodromo, con l’unico Gp d’Italia di Formula 1 corso tra la Piratella e la Tosa nel 1980, proprio a discapito di Monza.

Anche tre anni fa, alla vigilia dell’ultimo rinnovo con Bernie Ecclestone, Imola aveva cercato di inserirsi nella trattativa, proponendo un’alternanza con Monza nell’organizzazione del Gp d’Italia. Il tentato golpe automobilistico aveva infastidito innanzitutto l’Aci, organizzatrice dell’evento.

Ma anche il grande ciclismo ha sbilanciato a favore di Imola il rapporto con Monza, con il Giro che negli ultimi anni già due volte è transitato lungo il Tamburello. Più di quanto si sia fatto tra Ascari e Parabolica, che pure ha ospitato la crono finale del Giro 100.

Raffaele Palladino

Anche Raffaele Palladino in tribuna al Galli, per stare vicino alla squadra. “Crediamo nella remuntada, abbiamo le qualità per farcela. Sono qui perché sono felice di stare a Monza e anche l’anno prossimo resterò, sono già in parola con Galliani. A prescindere da quale sarà il campionato, anche se spero ovviamente di giocarci la serie B. Cerco di portare la mia esprienza nello spogliatoio. Stasera saremo votati all’attacco, stiamo bene e speriamo di poter ottenere un risultato importante”.

Galliani allo stadio

Anche Galliani allo Stadio. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo

Adriano Galliani appena prima del fischio di inizio: “Se voglio dire qualcosa? No, no, no, assolutamente”. Silenzio scaramantico.

[Cristian Brocchi ha smesso abito scuro, preferendogli una tuta da battaglia. Il clima della vigilia nello spogliatoio del Monza era buono e fiducioso, anche dai piccoli dettagli si cerca di trasmettere la “garra” per una partita decisiva. In tribuna sono arrivati anche Iacopino e Antonelli.

Queste le formazioni al fischio di inizio, con Brocchi che posiziona Lora dietro le punte e Marconi a sinistra.

Imolese: Rossi, Sciacca, Checchi, Lanini, Gargiulo, Carraro, Hraiech, Fiore, Carini, Rossetti, Mosti. A disposizione: Turrin, Bensaja, Tissone, Varutti, Valentini, Cappelluzzo, Belcastro, Zucchetti, Ranieri, Boccardi, Giovinco, De Marchi. Allenatore: Dionisi

Monza: Guarna, Lepore, Scaglia, Negro, Marconi, Marconi, Armellino, Di Paola, D’Errico, Lora, Reginaldo, Brighenti. A disposizione: Sommariva, Anastasio, Galli, Fossati, De Santis, Chiricò, Palazzi, Tomaselli, Bearzotti, Tentardini, Marchi, Ceccarelli. Allenatore: Brocchi

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

