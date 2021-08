Il maltempo si fa sentire tra Verano e Carate: via Garibaldi chiusa In azione i volontari della Protezione civile di Verano Brianza. Hanno monitorato in continuazione i punti critici, in particolare la strada che conduce verso il ponte di Agliate. L’acqua ha trasportato materiale dal Parco Fontanelle

Intervento dei volontari della Protezione civile di Verano mercoledì sera 4 agosto. Sono stati contattati dal parco valle Lambro e hanno prestato servizio per sgomberare l’incrocio che da via Garibaldi conduce verso il ponte di Agliate, tra Verano e Carate Brianza. Con il monitoraggio dei punti critici del paese, hanno garantito una presenza costante nella serata di oggi per prevenire ogni forma di emergenza e garantire la viabilità in valle dei mulini. Impegnata anche la Polizia locale

I danni del maltempo: via Garibaldi chiusa

L’acqua ha trasportato materiale dal Parco Fontanelle verso via Garibaldi, che ora è chiusa. Un fenomeno che si è già verificato in passato e che si ripete quando le precipitazioni sono copiose.

