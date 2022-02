Il dolore di Agrate Brianza per la morte della 20enne Giusy Lutto ad Agrate Brianza per la morte della 20enne Giusy Cozza, estetista che si era formata all’Ecfop di Monza. Il cordoglio di amici e conoscenti sui social.

È scomparsa a soli 20 anni Giusy Cozza. La ragazza di Agrate era un’estetista che aveva frequentato la scuola professionale Ecfop di Monza è venuta a mancare nella giornata di venerdì 18 febbraio, dopo aver lottato contro una malattia, che l’aveva costretta al ricovero in ospedale per più di un mese.

La notizia circolata nel weekend in paese ha lasciato sotto choc gli agratesi e tutte le persone che l’avevano conosciuta in questi anni. in molti stanno esprimendo il proprio cordoglio in queste ore attraverso i social network. Cozza lascia la mamma Annamaria, il papà Tonino, il fratello Francesco, il fidanzato Alessio e tutti i parenti e amici. I funerali si svolgeranno lunedì 21 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant’Eusebio di Agrate, dove si prevede una grande affluenza di persone per salutare la giovane che se n’è andata troppo presto.

