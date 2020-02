Il Coronavirus e la Messa: comunione in mano ma anche segno della pace a discrezione. E qualcuno toglie l’acqua dalle acquasantiere

Il Coronavirus induce a cambiare anche alcune modalità della Messa: oltre alla comunione, che come da disposizione della Diocesi va presa in mano, anche il segno della pace diventa a discrezione. E in qualche chiesa, sempre per precauzione, è stata anche tolta l’acqua dalle acquasantiere