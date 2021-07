Il centro anziani di Renate riaprirà soltanto a settembre Ora è ufficiale: riaprirà soltanto a settembre il centro anziani di Renate.

Centro anziani: di Renate si riapre a settembre. È la decisione emersa dalla riunione dei soci della scorsa settimana. «Purtroppo per i mesi di giugno e luglio non avevo volontari per gestire il servizio» ha spiegato Maria Grazia Folci, presidente del sodalizio di via Tripoli. Giovedì 9 settembre i soci sono convocati per una nuova assemblea all’interno della quale si decideranno le modalità di apertura e si presenteranno le candidature per il rinnovo del Comitato di Gestione, le cariche sono infatti scadute lo scorse mese di marzo.

