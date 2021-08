Gli Amici dello Sport di Briosco festeggiano i 50 anni di attività con il “Minigiro Brianzolo” A Briosco gli Amici dello Sport festeggiano i 50 anni di attività organizzando la cinquantesima edizione del “Minigiro Brianzolo”

Cinquant’anni di Amici dello Sport. Il sodalizio, uno dei più antichi della Lombardia nel suo campo, festeggerà l’importante traguardo domenica 29 agosto. Dalle 7.15 alle 9.30 partirà dal centro sportivo Rossini la 50esima edizione del “Minigiro Brianzolo” organizzato dall’associazione brioschese in memoria del compianto presidente Antonio Dell’Oca e dell’amico Prisco Ferraioli. La passeggiata quest’anno per rispetto della normativa sarà a numero chiuso: massimo 600 i partecipanti ammessi al via, le partenze saranno scaglionate. Si potrà scegliere tra due percorsi da 6 o 12 chilometri in mezzo ai boschi di Briosco e frazioni. La quota di partecipazione è di 3 euro per i soci FIASP e di 3,5 euro per i non soci. Per iscriversi è possibile mandare una e-mail all’indirizzo [email protected] Nel 2020 la manifestazione, la cui prima edizione risale al 1971, era saltata a causa dell’emergenza sanitaria. Quest’anno è stato possibile organizzarla ma con alcune limitazioni: per evitare assembramenti non ci saranno le tradizionali premiazioni dei gruppi più numerosi.

