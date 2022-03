Giussano: scontro tra auto e moto, ferito un quindicenne Un incidente tra auto e motocicletta a Giussano nel primo pomeriggio in via De Gasperi. Il giovane motociclista, 15 anni, è stato trasportato in pronto soccorso in codice verde.

È stato trasportato in ospedale in codice verde il quindicenne coinvolto in un incidente mentre viaggiava con la sua moto in via De Gasperi a Giussano. È successo poco prima delle 14.30, il mezzo è entrato in collisione con un’auto che si stava immettendo sulla strada in direzione della Statale 36. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, poi le condizioni del ragazzo hanno rassicurato per un codice verde verso il pronto soccorso di Desio.

Sul posto l’ambulanza da Besana in Brianza, la polizia locale di Giussano e i carabinieri di Seregno. Strada chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA