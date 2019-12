Giussano: ciclista di 19 anni investito in via Milano Un ciclista di 19 anni è stato investito nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre a Giussano: trasportato in codice giallo a Monza, la via Milano è rimasta chiusa al traffico nei due sensi di marcia per il tempo dei soccorsi.

Un ciclista investito a Giussano nel tardo pomeriggio di venerdì 27 dicembre. L’incidente è avvenuto in via Milano, all’incrocio con via Mercalli: vittima un ragazzo di 19 anni, colpito - da una prima ricostruzione - da un’auto in svolta. La caduta a terra è stata rovinosa, la bici è finita sotto la macchina. Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Besana e due pattuglie della polizia locale. Il ragazzo, sempre cosciente, è stato trasportano in codice giallo all’ospedale di Monza. Per i soccorsi la via Milano, che attraversa Giussano, è stata chiusa nei due sensi di marcia per mezzora dalle 18.10. Poi senso unico alternato fino alla fine dei rilievi.

Giussano investimento ciclista

(Foto by Edoardo Terraneo)

