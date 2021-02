Giorno del ricordo, il video messaggio di Carate Brianza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

carate: luca veggian (Foto by Signorini Federica)

Se per evitare assembramenti le commemorazioni di piazza non sono ammesse, a Carate Brianza la ricorrenza del Giorno del Ricordo viene onorata via web. Mercoledì 10 febbraio, il sindaco Luca Veggian ha trasmesso un videomessaggio accompagnato dalle immagini della posa di una corona d’alloro presso il piazzale Martiri delle Foibe. Il giorno precedente c’era stata una videoconferenza organizzata con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e trasmessa dal municipio, rivolta agli studenti e alla cittadinanza.

«In questa data ricordiamo i feroci crimini avvenuti nella seconda guerra mondiale che nel dopoguerra si tradussero nel massacro delle forme e del conseguente esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati - ha detto il primo cittadino - Come amministrazione comunale abbiamo voluto omaggiare questa ricorrenza per conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime della tragedia delle foibe, quando innocenti civili pagarono a causa della vendetta e della violenza prevaricatrice scatenate da regimi dittatoriali e dall’odio etnico razziale».

La posa della corona d’alloro è stata realizzata, assieme al sindaco, dal suo vice Giovanni Fumagalli, dal comandante dei carabinieri luogotenente Salvatore Vetrugno, dal comandante della polizia locale Alberto Viganò, dagli Alpini.

«Come sempre ho provato forti emozioni da ricordare le sofferenze e ingiustizie subite da chi chiamava questi luoghi casa - ha proseguito Veggian - Oggi più che mai occorre fare un buon uso della memoria così che nessuno possa dimenticare un capitolo tragico della nostra storia che deve continuare a rappresentare un solido pilastro nella costruzione di un’Europa che permetta a tutti i popoli di sentirsi parte di un unico futuro. Basato su rispetto, pace e democrazia».

L’appello particolare ai giovani è stato di «non smettete mai di cercare la verità nel passato per costruire un avvenire migliore».

