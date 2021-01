Gelsia fa risplendere quattro rotatorie di Seregno con erba, piante ornamentali e sculture Gelsia ambiente, società del gruppo Aeb, ha abbellito quattro rotatorie di Seregno, riqualificandole con erba, piante ornamentali e sculture.

Quattro rotatorie sul territorio di Seregno sono state rimesse a nuovo grazie a un intervento di Gelsia, società del gruppo Aeb. Si tratta di quelle che regolano il traffico veicolare agli incroci tra le vie Arno e Montello, in zona San Salvatore, al confine con Albiate; tra le vie Montello e Montorfano, in prossimità del ponte veicolare al di sopra della statale 36; tra le vie Monti e Montorfano, nell’area industriale a ridosso dell’altro confine con Carate Brianza; infine, tra le vie alla Porada ed Ancona, punto di accesso al centro sportivo della Porada. La novità, che era stata annunciata prima di Natale, ha la finalità di accrescere il prestigio del brand societario, ma anche di assicurare agli spazi un’adeguata manutenzione nel tempo, per un periodo di tre anni.

Nelle quattro rotatorie, sono stati previsti comparti per un manto erboso come base, con piantumazione di essenze resistenti di piccole e medie dimensioni, quali la Rosa cubana, l’Abelia Sherwood, l’Hypericum Moserianum e la Spirea Japonica Goldflame. Nel mezzo di ciascun perimetro, è quindi stata posizionata una scultura in acciaio patinato Corten, adatta per evitare la corrosione provocata dagli agenti atmosferici, che raffigura un albero di gelso stilizzato, alto circa 2 metri ed illuminato nelle ore notturne da appositi led. Nell’ambito dello stesso progetto, Gelsia si occuperà anche della piantumazione e della manutenzione delle fioriere di corso del Popolo e piazza Risorgimento, nel cuore del centro storico.

