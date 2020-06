Furto all’istituto Mosè Bianchi di Monza: ignoti rubano monetine e cibo in scatola dalla mensa scolastica Ne danno notizia i carabinieri che sono intervenuti lunedì 1 giugno per i rilievi del caso: i ladri si sarebbero introdotti nella scuola senza effrazione. Indagini sono in corso da parte dei militari della locale Compagnia dell’Arma.

Senza apparenti segni di effrazione ignoti, probabilmente durante la notte, o comunque nell’arco del fine settimana, si sono introdotti nei locali dell’istituto scolastico superiore Mosè Bianchi, a Monza, in via della Minerva, e hanno asportato alcune monete dai distributori automatici di snack e bevande della scuola e alcuni prodotti alimentari in scatola dalla mensa scolastica. Ne danno notizia i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Monza che sono intervenuti per i rilievi del caso nella mattina di lunedì 1 giugno.

