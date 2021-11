Furto al mercato in diretta, assessore e rappresentante di categoria restituiscono il portafogli a un’anziana Giovedì mattina, durante il mercato settimanale in piazza Trento e Trieste, l’assessore comunale al Commercio Massimiliano Longo e Lorenzo Manazzale, membro del direttivo di Confcommercio Monza, hanno sventato un furto ai danni di una donna anziana.

Assessore e rappresentante di categoria in versione Sherlock Holmes. Giovedì mattina, durante il mercato settimanale in piazza Trento e Trieste, l’assessore comunale al Commercio Massimiliano Longo e Lorenzo Manazzale, membro del direttivo di Confcommercio Monza, stavano consegnando agli ambulanti le concessioni che scadranno nel 2032. Durante il loro giro si sono accorti che davanti a una bancarella di abbigliamento una donna stava sfilando il portafoglio a una anziana cliente intenta a osservare alcune magliette.

Prima che Longo e Manazzale aprissero bocca la borseggiatrice era riuscita a infilarsi in tasca il portafoglio e ad andarsene. I due, comunque, non si sono lasciati intimorire e facendosi largo tra la folla sono riusciti a raggiungere la “mano lesta” e a chiederle conto della sua azione. La donna ha negato il borseggio rispondendo in malo modo. Longo, ha insistito finché non si è fatto consegnare il maltolto. La donna glielo ha lanciato dandosi alla fuga. Manazzale nel frattempo si è messo alla ricerca della derubata e dopo averla rintracciata l’ha presentata all’assessore che le ha riconsegnato il portafoglio. “La signora non finiva più di ringraziarci -afferma Manazzale - ci ha fatto una grande tenerezza”.

