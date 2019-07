Folla a Villasanta per l’addio a Nicola Fazzi, annegato nel Naviglio Grande Chiesa stracolma venerdì pomeriggio a Villasanta per salutare Nicola Fazzi. Le esequie si sono svolte esattamente una settimana dopo la tragica scomparsa del 31enne disabile annegato nel Naviglio Grande.

Chiesa stracolma venerdì pomeriggio a Villasanta in un rispettoso silenzio per salutare Nicola Fazzi per l’ultima volta. Le esequie si sono svolte esattamente una settimana dopo la tragica scomparsa del 31enne disabile annegato nel Naviglio Grande. Tra l’altro in segno di vicinanza molti negozi sono rimasti con le serrande abbassate, poiché per tutta la giornata il sindaco Luca Ornago ha proclamato il lutto cittadino.

Alle esequie hanno preso parte il centro diurno per disabili di Macherio, la comunità “La nostra Famiglia”, una delegazione dell’amministrazione comunale di Villasanta con in testa il sindaco e la prima cittadina di Macherio Mariarosa Redaelli.

Villasanta Funerale Nicola Fazzi

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«Sei stato un figlio, un fratello, uno zio, un cognato, un cugino e anche un collega che tutti gli anni prendeva le ferie dall’1 al 31 agosto per andare in vacanza. Hai saputo ribaltare i pregiudizi sulla disabilità, hai esplorato diversi ambiti come quello della fede, dell’affetto della musica e nessuno si dimentica un tuo saluto, un tuo sorriso e un tuo grazie – hanno scritto i genitori Giulio e Luisella Bosisio in una lettera letta al termine della cerimonia da Mariagrazia Pasta e Antonio Locati - Grazie a tutti coloro che in questi anni ti hanno seguito nel tuo cammino».

Villasanta funerali Nicola Fazzi morto nel Naviglio Grande

(Foto by Michele Boni)

A queste parole si sono aggiunte le dichiarazioni del sindaco di Macherio Redaelli che ha parlato di Nicola «come di un ragazzo che col suo sorriso conquistava tutti e che nel cdd di Macherio ha trovato una grande famiglia che l’ha saputo accogliere». Il sindaco macheriese ha letto anche alcuni pensieri degli educatori del centro diurno che accoglieva da anni il ragazzo. Cordoglio è stato espresso anche da don Giuseppe Angiari prete residente di Sanfiorano, dove risiede la famiglia Fazzi, e anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha espresso la vicinanza alla famiglia attraverso una lettera letta da don Alessandro Chiesa. Tanti amici e parenti sulla piazza della chiesa hanno voluto abbracciare la famiglia Fazzi.

radaelli Villasanta Funerale Nicola Fazzi

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA