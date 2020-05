Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fase 2, tre scuole superiori aderiscono alla petizione di Monzainbici Tre scuole superiori hanno aderito ufficialmente alla petizione di Fiab Monzainbici per la realizzazione di una rete ciclabile a Monza per affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Ci sono anche tre scuole superiori, per una popolazione di oltre 3mila persone tra studenti e personale, tra i sostenitori della petizione di Fiab Monzainbici per la realizzazione di una rete ciclabile a Monza per affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus anche con una mobilità sostenibile.

Hanno sottoscritto l’iniziativa, e la mappa già presentata al comune, i presidi del Liceo Frisi, dell’istituto Maddalena di Canossa e del Mapelli, «che rappresentano in veste ufficiale oltre 3000 studenti, 200 dipendenti tra ATA e insegnanti: ritengono che sia di fondamentale importanza incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti verso la loro scuola», fa sapere Monzainbici.

L’associazione chiede la creazione di bike lanes (corsie ciclabili per le biciclette) e ha realizzato la mappa partendo dal “Biciplan” del Comune che riporta le sedi stradali che ospitano una ciclabile, realizzata o in via di realizzazione.

«Gli studenti delle superiori sono grandi utilizzatori di autobus e da settembre non avranno più la possibilità di fruirne a pieno carico. Questo potrebbe ricadere negativamente sulla puntualità e la possibilità di raggiungere l’Istituto, parametro fondamentale per incentivare la regolarità e il diritto allo studio, limitando la dispersione scolastica», commenta l’associazione.

La petizione online ha già superato le 1.300 adesioni.

