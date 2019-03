Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Facebook e Instagram non funzionano: down di ore per i due social network Facebook e Instagram sono down e il malfunzionamento coinvolge gli utenti su scala globale e anche in Italia. Migliaia le segnalazioni.

Gli utenti se ne sono accorti intorno alle 16 e si sono spostati su Twitter per capire l’entità del problema: Facebook e Instagram sono down e il malfunzionamento coinvolge gli utenti su scala globale e anche in Italia. Migliaia le segnalazioni.

Le due piattaforme, entrambe di proprietà della compagnia di Mark Zuckerberg, sono nei trend di Twitter, che invcece funziona, con gli hashtag #instagramdown e #facebookdown.

“Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile”, ha commentato un portavoce in una nota riportata da Ansa.

