Fa rifornimento e riparte con la pistola ancora nel bocchettone del serbatoio, è successo nella notte a Monza

Una distrazione fatale per una donna che nella notte tra sabato e domenica si è fermata per fare rifornimento in viale Libertà. È ripartita con la pista ancora nel bocchettone del serbatoio, sul posto vigili del fuoco e polizia locale.