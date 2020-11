Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Eugenio Finardi in concerto (online) dal teatro Manzoni di Monza La Regione Lombardia per sostenere il settore dello spettacolo vara un cartellone in streaming dal 5 al 22 novembre: il 15 Eugenio Finardi in diretta online dal teatro Manzoni di Monza.

Una risposta alla chiusura della cultura per la zona rossa? Una serie di spettacoli e concerti in diretta online dai teatri della Lombardia. Inclusa la performance di Eugenio Finardi dal Manzoni di Monza. L’annuncio arriva dalla Regione, che ha organizzato una serie di appuntamenti in streaming e gratuiti nel cartellone “In Lombardia lo spettacolo continua”.

Il progetto include Opera Lombardia, con cinque teatri di tradizione che stanno definendo la programmazione: sono il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia e la Fondazione Donizetti di Bergamo. Poi sei spettacoli che saranno in diretta dai teatri comunali di Lodi, Sondrio e Monza e tre dall’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano.

«L’obiettivo della Regione Lombardia - ha detto l’assessore regionale Stefano Bruno Galli - è triplice. Tenere i teatri aperti seppur in modalità streaming, far lavorare gli artisti e continuare a offrire cultura a tutti. Vogliamo dare un segnale chiaro e preciso: far “vivere” le attività ed entrare nelle case dei cittadini offrendo cultura. Questa modalità di fruizione degli spettacoli è rispettosa delle regole e dei diritti degli artisti e degli spettatori».

Dal teatro Grande di Brescia andrà “in onda” il “Werther” di Jules Massenet con Karina Demurova, Maria Rita Combattelli, Guido Dazzini, Alberto Comes, regia Stefano Vizioli, direzione d’orchestra Francesco Pasqualetti. Da Lodi un concerto del baritono lodigiano Leo Nucci, che si esibirà, accompagnato dal pianoforte di Paolo Marcarini, eseguendo arie di Rossini, Verdi, Puccini. Marcarini proporrà anche composizioni originali. La serata prevede la partecipazione della soprano Elisa Maffi, originaria di San Colombano al Lambro, che renderà omaggio alla poetessa e scrittrice lodigiana Ada Negri di cui quest’anno si ricorda il 150esimo anniversario della nascita.

Dal Manzoni, domenica 15 novembre, Eugenio Finardi. “Un’opportunità importante perché siamo convinti che la cultura non debba fermarsi, neppure di fronte a un’emergenza sanitaria» ha detto l’assessore monzese alla cultura, Massimiliano Longo.

Da Sondrio invece risuonerà la voce di Carlo Decio con il suo spettacolo “Otello pop tragedy” che vuole rievocare le atmosfere della commedia dell’arte con un attore che racconta di amori e tragedie, dando vita a personaggi resi immortali dal grande bardo inglese.

Il programma (in fase di aggiornamento: gli spettacoli saranno in streaming su questa pagina della Regione)

5 novembre, ore 20.00

Diretta streaming dal Teatro Dal Verme di Milano

Mendelssohniana

Orchestra I Pomeriggi Musicali

direzione d’orchestra James Feddeck

violoncello Daniel Müller-Schott

6 novembre, ore 15.00

Diretta streaming dal Teatro Grande di Brescia

Il Werther di Jules Massenet

con Karina Demurova, Maria Rita Combattelli, Guido Dazzini, Alberto Comes

regia Stefano Vizioli

direzione d’orchestra Francesco Pasqualetti

8 novembre, ore 20.30

Diretta streaming dal Teatro Fraschini di Pavia

Beatrice Rana

Pianoforte

12 novembre, ore 20.30

Streaming dal Teatro Pedretti di Sondrio

OTELLO PoP TrAgEdY

di Mario Gonzalez e Carlo Decio

con Carlo Decio

regia di Mario Gonzalez

15 novembre, ore 20.30

Streaming dal Teatro Manzoni di Monza

Eugenio Finardi acoustic trio

con Eugenio Finardi

chitarre Giovanni “Giuvazza” Maggiore

violoncello Federica Finardi Goldberg

20 novembre, ore 20.00

Streaming dal Teatro Sociale di Como

Zaide di Mozart/Calvino

regia Graham Vick

direzione d’orchestra Alessandro Palumbo

22 novembre, ore 20.00

Streaming dal Teatro alle Vigne di Lodi

Serata concerto del baritono Leo Nucci

pianoforte Paolo Marcarini

