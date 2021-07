Estate in Città a Cornate, un mese di eventi: alla centrale Bertini in scena Raiz (Almamegretta) Prenderanno il via dal 31 luglio, sei gli spettacoli si terranno all’interno del cortile di Villa Sandroni, a Colnago. L’1 agosto concerto dello storico cantante degli Almamegretta nel suggestivo scenario delle centrale idroelettrica.

Concerti e spettacoli per un’agosto all’insegna della cultura. È stata aperta in settimana la possibilità di prenotare il proprio posto (tramite l’apposito portale) e partecipare alle iniziative in programma per “Estate in Città 2021”, la rassegna di eventi organizzati dall’assessorato alla cultura per tutto il prossimo mese.

Gli eventi in programma sono diversi e prenderanno il via dal 31 luglio: «La volontà era quella di offrire a chi resterà in città in agosto momenti culturali di qualità, in sicurezza e tranquillità - spiega l’assessore al turismo e alla cultura Annamaria Arlati -. Siamo riusciti a costruire un programma variegato che speriamo possa essere apprezzato da quante più persone possibile. L’auspicio dell’amministrazione è che presto anche le tante realtà cittadine, dalle associazioni ai commercianti, possano tornare a organizzare i tanti eventi che hanno sempre proposto ai concittadini».

Sei gli spettacoli si terranno all’interno del cortile di Villa Sandroni, a Colnago: il primo, in programma per il 31, è lo spettacolo teatrale “Inchiostri d’amore: Napoleone Bonaparte e Giuseppina di Beauharnais (inizio ore 21). Il sabato successivo, 7 agosto, sarà invece messo in scena l’amore tra John Lennon e Yoko Ono. Domenica 8 l’appuntamento è duplice con gli spettacoli per burattini di Ivano Rota “L’ultimo lupo” e “La strega” previsti rispettivamente per le 17.30 e le 20.30. Sabato 14 alle 21 salirà sul palco il quartetto jazz Fluxus project, e alla stessa ora ma il sabato successivo toccherà invece al chitarrista Luca Pirozzi. La rassegna si chiude il 29 agosto con lo spettacolo teatrale per bambini “La città dei lupi blu” previsto alle 17.30.

Un evento però si terrà fuori dal contesto di Villa Sandroni. È infatti in programma alla centrale Bertini, alle 18.30, il concerto del 1 agosto che vedrà come protagonista Raiz, storico cantante degli Almamegretta, accompagnato dai Radicanto: «È un evento inserito nel circuito di Suoni Mobili una rassegna qualitativamente importante che da diversi anni ospitiamo sul nostro territorio - continua l’assessore -. Questa serata darà l’opportunità al pubblico di ascoltare dell’ottima musica in un contesto speciale e unico. Questi eventi non possono che essere un ottima occasione di per far scoprire le bellezze del nostro territorio e il contesto dell’Adda».

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con obbligo di prenotazione sul portale: cornatecultura.prenotime.it/

