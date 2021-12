Emergenza freddo, scatta l’assistenza del Cisom a fragili e senza tetto anche a Monza e a Seregno Il Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, ha fatto scattare il “Piano freddo” a Milano ma anche a Monza e Seregno, con particolare attenzione alle persone fragili e ai senza tetto.

Con l’inverno e l’irrigidirsi delle temperature scatta il piano freddo del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), per portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità. Secondo l’ultima fotografia scattata dall’Istat nel 2014, in Italia sarebbero oltre 50.700 le persone senza fissa dimora , ma è lo stesso Istituto di Statistica a dirci che nel 2020 oltre 5 milioni e mezzo di individui, vale a dire il 9,4% delle persone residenti nel nostro Paese, vivevano in povertà assoluta con un deciso incremento rispetto all’anno precedente (7,7%). Dati in aumento a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e alla crisi economica, che hanno peggiorato ulteriormente le condizioni di vita di chi non riesce più a mettere assieme pranzo e cena e quindi si affida alla solidarietà per sopravvivere.

Dalla Sicilia alla Lombardia, i volontari del Cisom presidiano le vie delle città per prestare assistenza – anche di tipo medico - a quanti hanno come casa solo un giaciglio di fortuna, su panchine o marciapiedi, alla mercé delle intemperie. Sono persone straniere ma anche italiane, sole e vulnerabili, che non possono contare sull’aiuto di una rete di parenti o amici. Spesso alle spalle hanno un vissuto caratterizzato da disagi familiari, separazioni, dipendenze da alcool e droghe, problemi di salute, disoccupazione, problemi con la legge; tutti fattori che li hanno condotti lentamente verso l’esclusione sociale, la più estrema. Nelle varie regioni e città, a prescindere dalle condizioni climatiche e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, il Cisom attraverso i suoi volontari, offre un servizio costante di assistenza agli “invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l’igiene del corpo, cibi e bevande. Inoltre, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, attraverso i suoi volontari medici e infermieri, garantisce cure e assistenza sanitaria.

Ecco le iniziative di aiuto che i volontari del Cisom stanno portando avanti in Lombardia, e in particolare a Milano, a Monza e a Seregno, a sostegno delle persone anziane, famiglie in difficoltà e senza fissa dimora.

MILANO

In sinergia con il Comune di Milano, i volontari del Cisom sono a lavoro per portare il loro sorriso oltre a cure sanitarie, coperte, viveri ai senza fissa dimora. Ogni mercoledì e domenica, dalle 19.30 a mezzanotte (e spesso anche oltre), gli automezzi del Cisom percorrono le zone d’interesse come il centro storico e alcune vie del Municipio 4 e 5 e l’ambulatorio medico mobile staziona presso le stazioni Fs di Garibaldi e Rogoredo, a settimane alterne. In vista di possibili ondate di freddo intenso, il Cisom intensificherà le uscite settimanali coinvolgendo più volontari su più turni. Tra le novità di quest’anno, l’attivazione di un’Unità di Strada diurna. Per ulteriori informazioni [email protected] Facebook: Cisom.milano - Instagram: Cisom_milano.

MONZA E SEREGNO

A Monza, dalle 21 all’una di notte, il venerdì e il sabato, sono attive le unità di strada del Cisom con un mezzo Smom pick up per offrire assistenza alle persone più fragili. Inoltre, presso la stazione, ogni venerdì sera, tre le 21 e le 23, è presente un presidio sanitario composto da un’ambulanza con medico e infermiera.

Da dicembre, anche a Seregno inizia il servizio una unità di strada, ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23.30 circa. I volontari saranno a disposizione delle persone più bisognose incontrandole direttamente nei luoghi dove trovano ricovero per la notte, offrendo pasti caldi e coperte, fino a cercare di progettare per loro un percorso di recupero.

Per ulteriori informazioni: Capo raggruppamento Vincenzo Lucisano [email protected] Facebook: Gruppo Monza Brianza - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta; Instagram: cisomgruppomonza

