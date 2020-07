Elisoccorso per tre volte in Brianza nel pomeriggio di giovedì Tre interventi con elisoccorso in Brianza in poco meno di due ore nel pomeriggio di giovedì 2 luglio: a Seveso per un incidente stradale, poi a Besana in Brianza e Veduggio con Colzano.

Gli equipaggi sono intervenuti insieme alle ambulanze, che alla fine si sono occupate di trasferire i coinvolti.

Seveso incidente auto moto giovedì 2 luglio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

A Seveso l’elisoccorso di Como ha prestato le prime cure a un motociclista di 56 anni coinvolto in un incidente con un’auto. Soccorsi attivati in codice rosso, l’uomo - sempre cosciente a quanto si è appreso - è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Tra le 15 e le 15.30 l’elicottero di Milano è atterrato a Besana in Brianza, a Villa Raverio, in un’area verde vicino alla ferrovia in supporto ai soccorsi portati a una persona che ha accusato un malore.



Malore anche per un giovane, adolescente, soccorso poco più tardi a Veduggio con Colzano. L’elisoccorso di Como è intervenuto con la Croce Bianca di Giussano atterrando nella zona del centro sportivo.

Gli atterraggi non sono passati inosservati e in tutti gli eventi hanno richiamato curiosi.

Soccorso intervento elisoccorso Besana in Brianza giovedì 2 luglio 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

