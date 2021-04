Elisoccorso a Giussano per un sedicenne in scooter contro un’auto, non è grave È intervenuto anche l’elisoccorso a Giussano per un ragazzo di 16 anni che in scooter si è scontrato con un’auto. Poi trasporto in ospedale in ambulanza a Desio.

L’elisoccorso è atterrato nella piazzola dell’ospedale di Giussano dove la polizia locale era già pronta a recuperare l’equipaggio, ma fortunatamente non è poi servito per trasportare il giovane motociclista rimasto coinvolto in un incidente con un’auto. È successo poco prima delle 18 di mercoledì a Giussano, in via Milano e poco lontano proprio dall’ospedale. Coinvolto un ragazzo di 16 anni, residente in città, che è andato a scontrarsi in modo piuttosto violento con una Panda. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente e alla fine è stato trasportato in ambulanza in codice verde per controlli a Desio.

Sul posto due pattuglie dei vigili, che hanno rilevato l’incidente e dovranno chiarire la dinamica, e i carabinieri in ausilio. Il traffico è stato interrotto per il tempo dei soccorsi in uscita dal centro.

Incidente Giussano 21 aprile 2021

