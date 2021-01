Elettra Lamborghini cerca via Instagram «l’impresa più veloce su Milano e Monza» per ristrutturare casa Elettra Lamborghini ristruttura casa e cerca attraverso instagram consigli sull’impresa “più veloce su Milano e Monza”. Le richieste della cantante e ereditiera.

Elettra Lamborghini ristruttura casa e si affida ai suoi 6,4 milioni di follower su Instagram per un consiglio sull’impresa migliore a cui affidarsi. La cantante e ereditiera, fresca di nozze (a fine estate sul lago di Como) con il dj Afrojack, l’ha chiesto nelle storie: «Stiamo cercando una impresa di costruzione e soprattutto restauro, la più veloce su Milano e Monza. Non veloce di più».

I tempi: tre mesi per entrare a vivere, sei mesi per completare tutti i lavori. L’impresa deve comunicare in inglese per tenere i rapporti con i professionisti già impegnati nel progetto.

«Siamo molto indietro e stiamo correndo ai ripari. Sono già 4 mesi che ci stiamo dietro e l’abbiamo sventrata... Ma ci stiamo mettendo troppo», specifica Lamborghini postando poi una immagine “per rendere l’idea”: quello che in futuro potrà essere un locale con piscina, con le macerie al posto dell’acqua.

