Due incendi domenica sera, interventi a Monza e Paderno Dugnano Due incendi nella sera di domenica 9 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a Monza, fiamme in un appartamento, e a Paderno Dugnano.

Due incendi nella sera di domenica 9 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Squadre del Comando sono intervenute in via Tofane a Monza alcuni minuti dopo le 20 per un principio di incendio in una abitazione.

Sono state inviate autopompe della sede centrale di via Mauri e del distaccamento di Lissone. L’incendio è risultato essere di piccola entità e ha coinvolto solo alcuni arredi.

Intervento nel comune di Paderno Dugnano per l’autopompa del distaccamento di Desio poco dopo le 20.15 per l’incendio di una autovettura in via Corelli.

