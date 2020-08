Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Due escursionisti brianzoli soccorsi ai Piani di Bobbio: in difficoltà sotto il temporale Due escursionisti di Albiate e Desio soccorsi domenica sera ai Piani di Bobbio: illesi, ma messi in grande difficoltà dalla stanchezza e dal temporale.

Disavventura a lieto fine per due escursionisti brianzoli soccorsi domenica sera sul sentiero che dai Piani di Bobbio porta verso la località di Concenedo, nel comune di Barzio. ”Illesi ma sfiniti”, ha riferito il Soccorso alpino, ma in difficoltà anche per il forte temporale che ha interessato la Valsassina.

La chiamata d’aiuto è partita poco prima delle 21, raccolta dalla Centrale Soreu dei Laghi. Una volta individuato il punto preciso tramite le coordinate geografiche, una squadra di otto soccorritori ha raggiunto i due, un uomo di 63 anni di Albiate e una donna di Desio, e li ha aiutati a tornare alla loro auto. L’intervento è terminato alle 22.15 e si è svolto sotto la pioggia.

