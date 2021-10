Due cavalli a spasso per Arcore, allertati i carabinieri Due cavalli a spasso per Arcore mercoledì mattina. Gli animali sono stati notati intorno alle 8.30 in via Toscana, allertati i carabinieri per risalire ai proprietari.

Sono arrivati anche i carabinieri nella mattina di mercoledì 13 ottobre in via Toscana ad Arcore per la presenza di due cavalli liberi lungo la strada. La presenza si è notata nel parcheggio della vicinale del Roccolo intorno alle 8.30: gli animali, tranquilli, stavano mangiando l’erba. Si è messa in moto quindi la macchina per cercare di risalire ai proprietari. Intanto poco dopo, con i militari al seguito, si sono mossi verso i boschi di Bernate.

