Droga, la botola segreta nasconde la serra di marijuana in casa: arrestato 44enne È stato arrestato a Desio un uomo di 44 anni che teneva in casa una coltivazione di marijuana e droga pronta per essere spacciata: oltre 70 piante in un locale raggiungibile da una botola segreta nascosta da un armadio.

Carabinieri Lissone droga Desio

I militari l’hanno scoperta al termine di una perquisizione che stava per concludersi con esito negativo. Troppo forte però l’odore che proveniva dal pavimento: continuando a cercare hanno trovato l’accesso nascosto. Nello scantinato c’erano oltre mezzo chilo di stupefacente già suddiviso in dosi pronte per la commercializzazione e un’autentica serra interna di coltivazione, con tanto di impianto di illuminazione, essicazione e ventilazione.

Il 44enne, italiano, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio. Il 30 aprile il giudice ha convalidato l’arresto.

