Domenica 27 giugno in programma il “Dream Wheels For Pets”

“Dream Wheels For Pets”: consegna cibo in Chevrolet al rifugio Enpa di Monza Iniziativa si solidarietà nata nel 2009 grazie all’idea di un gruppo di amici uniti dalla passione delle auto e moto americane, di tutte le epoche e di tutti i marchi. È in programma domenica 27 giugno a partire dalle 10.30 in via San Damiano 21.

Domenica 27 giugno al rifugio di Monza si terrà “Dream Wheels For Pets”, iniziativa solidale di CNO American Motors, nata nel 2009 grazie all’idea di un gruppo di amici uniti dalla passione delle auto e moto americane, di tutte le epoche e di tutti i marchi. È un gruppo di persone che si incontrano in occasione di ritrovi e raduni, ma che si occupa anche di solidarietà. Così, dopo aver contribuito nel 2020 a diverse iniziative solidali in ambito sanitario, per il 2021 ha deciso di supportare le attività di Enpa, acquistando cibo destinato ai canili e gattili della Lombardia. CNO (Chevrolet North Owners) ha quindi organizzato una raccolta di cibo per cani e gatti coinvolgendo anche soci ed amici, in modo da poter dare un contributo ad Enpa ancora più grande.

Domenica la cerimonia di consegna al rifugio di Monza. La fase di acquisto da parte di CNO e di raccolta cibo da parte di soci ed amici è ormai terminata, fanno sapere da Enpa. «Tutta la merce sarà consegnata a bordo di bellissime auto americane in occasione del Dream Wheels For Pets, in programma domenica 27 giugno a partire dalle 10.30 al rifugio di Monza in via San Damiano 21, dove si svolgerà una cerimonia di consegna delle donazioni. Il cibo sarà poi distribuito, secondo le necessità, alle strutture Enpa di tutta la Lombardia ed il rifugio sarà aperto anche al pubblico» informano dal rifugio monzese.

Eccezionalmente il parco canile-gattile di Monza sarà infatti aperto al pubblico al mattino di domenica, dalle 10.30 alle 12.30. I visitatori potranno non solo ammirare le vetture americane, ma anche fare una visita ai reparti del rifugio, ovviamente nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Per chiudere la mattinata ci sarà un rinfresco veg offerto da Enpa.

