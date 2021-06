Domenica 13 una giornata per i più piccoli al Rossini Art Site di Briosco Si terrà domenica 13 giugno, al Rossini Art Site di Briosco una giornata interamente dedicata ai più piccoli.

Il Rossini Art Site d Briosco dedica una giornata ai più piccoli. Il parco artistico, che ha riaperto le sue porte lo scorso 23 maggio, domenica 13 giugno sarà teatro di un laboratorio riservato ai bambini dai 4 ai 6 anni organizzato in collaborazione con “Museo in Tasca”. Alle ore 17.00 i più piccoli sono invitati a scoprire la collezione grazie ad una “visita giocata” pensata solo per loro dove l’immaginario dei bambini entra in dialogo con le opere del parco. È richiesta la partecipazione del genitore accompagnatore per tutta la durata della visita (1 ora circa, costo 12 euro). Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected]

