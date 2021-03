Dieci interventi da un milione di euro: caccia ai soldi della Regione per restaurare Carate Brianza Il Comune di Carate ha deciso di partecipare a un nuovo bando regionale per finanziare dieci progetti da un milione di euro in totale per sistemare alcune criticità della città.

Dieci interventi chiave per una riqualificazione da un milione di euro. L’amministrazione di Carate Brianza ha disegnato un massiccio progetto di manutenzione straordinaria e restauro del patrimonio comunale con l’obiettivo di migliorare la frequentazione del proprio “borgo” e di potenziare mobilità interna e accessibilità. Dopo apposita deliberazione di giunta, lo ha candidato al bando “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”, provando a sfruttare l’agevolazione al massimo: il finanziamento del Pirellone, infatti, prevede contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili e per un massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (il totale della dotazione per la misura è di 30 milioni).

Tra le altre opere pensate dall’esecutivo di Luca Veggian c’è la riqualificazione della centrale piazza IV Novembre, “consistente nella creazione di posti nuovi auto e riorganizzazione di spazi a parcheggio a servizio degli esercizi commerciali. Formazione di spazi di aggregazione con implementazione dell’arredo urbano, abbellimento dello spazio pubblico con ricollocazione delle attuali fioriere e inserimento di nuove essenze Ginkgo Biloba”. In progetto c’è il restauro delle statue nel giardino di villa Cusani, a sua volta oggetto di riqualificazione. Sempre all’interno del complesso della villa si prevede la sistemazione della copertura dell’oratorio di Santa Maria Maddalena e il completamento della ristrutturazione dei serramenti della villa. Diversi punti riguardano percorsi pedonali e strade: sistemazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche di corso Libertà, via Battisti, via Matteotti, via Dante Cesana; riqualificazione in porfido delle pavimentazioni delle vie Caprotti, Damiano Chiesa, parte di via Cesana, del parcheggio di via Cusani; riqualificazione straordinaria in porfido anche del parcheggio e della sede stradale di via Pascoli ad Agliate, compresa l’area limitrofa al Monumento ai Caduti che andrebbe illuminato. Si intende riqualificare anche corso Libertà e via Battisti in porfido e pietra; in piazza Battisti si pensa alla sistemazione dei giardini. L’idea sarebbe infine di creare percorsi storico-culturali e paesaggistico-ambientali mediante apposita cartellonistica, così implementando il progetto del Mudic (Museo diffuso Carate Brianza) di prossima realizzazione.

