Dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla: omaggio di Dario Ballantini all’Excelsior di Cesano Maderno Al teatro di via San Carlo a Cesano Maderno, il 3 marzo c’è lo spettacolo “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, ricordo del cantautore scomparso dieci anni fa attraverso il racconto di vita vera di Ballantini che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, aveva scelto proprio Lucio Dalla come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni.

Il mese di marzo è il mese di Lucio Dalla: a partire dalla nascita, il 4 marzo 1943, omaggiata con uno dei testi più belli del suo enorme repertorio d’autore sino alla sua scomparsa, il 1° marzo 2012. E oggi, a 10 anni esatti di distanza, giovedì 3 marzo arriverà all’Excelsior cinema&teatro di Cesano Maderno l’omaggio artistico e personale che Dario Ballantini ha voluto regalare al pubblico ricordando uno dei cantautori più amati di sempre.

“Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, scritto e cantato dallo stesso Ballantini, su progetto e regia di Massimo Licinio, ricorda Lucio Dalla attraverso il racconto di vita vera di Ballantini che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, aveva scelto proprio il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e di altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Ballantini, in scena con musicisti (direzione musicale Francesco Benotti) racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui.

Intanto scorreranno le foto tratte dai suoi disegni sui diari scolastici, capaci di mostrare una maniacale passione per Dalla. L’amato artista, del quale ricorre l’anniversario dalla scomparsa, ebbe modo di rendersi conto di questa passione di Ballantini in una mostra alla Triennale Bovisa di Milano, dove cantò un’ora mentre l’attore e imitatore dipingeva.

«Sono stato innamorato della musica di Lucio Dalla da sempre – sottolinea Ballantini - Al liceo sui miei diari c’erano le sue foto, le parole delle canzoni, i miei disegni che erano ritratti. Lucio li ha anche visti questi appunti scolastici e si è meravigliato. Questo progetto è un omaggio a un cantautore che ha dato tanto a tutti: spero che dovunque sia ne sia felice».

Lo spettacolo all’Excelsior sarà occasione per tanti spettatori per rendere omaggio a un artista la cui produzione continua ad accompagnare la vita degli italiani. Info sui biglietti: www.excelsiorcesano.it .

