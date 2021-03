Dialogo degli studenti del “Vanoni” di Vimercate con la scrittrice Francesca Cavallo Gli studenti di quarta e quinta dell’istituto Vanoni di Vimercate hanno dialogato con la scrittrice Francesca Cavallo sui temi del lavoro e della parità di genere.

Gli studenti di quarta e quinta dell’istituto Vanoni di Vimercate hanno dialogato con la scrittrice Francesca Cavallo sui temi del lavoro e della parità di genere. Mercoledì 24 marzo, l’incontro è stato organizzato dall’associazione Sloworking in collaborazione con l’istituto; era inserito nella rassegna Marzo Donna del Comune di Vimercate e rientra nel progetto “Win-Win. Se una donna lavora ci guadagnano tutti”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Progettare la parità in Lombardia 2019”.

La scrittrice e imprenditrice Francesca Cavallo, coautrice del best seller “Storie della buonanotte per bambini ribelli” (Mondadori) ha portato i temi della parità di genere nella narrativa infantile, archiviando lo stereotipo per cui nelle fiabe i personaggi femminili venivano rappresentati sempre come brave ragazze, passive, in attesa di un principe che potesse liberarle dalle angherie di altrettante donne malvagie. Per la singolare storia della persona e dell’imprenditrice, Sloworking ha ritenuto che un confronto con la Cavallo fosse particolarmente coerente con gli obiettivi del progetto “Win-Win”.

