Desio: lite tra due lavoratori, arrivano anche i carabinieri Una lite tra due lavoratori ha richiesto l’interveto di ambulanze e carabinieri a Desio martedì sera. Litiganti soccorsi e portati in ospedale.

Sono dovuti intervenire anche i carabinieri martedì sera a Desio per sedare una lite scoppiata in un’azienda all’interno del Polo tecnologico Brianza. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 21 e in via ex Lavoratori dell’Autobianchi si sono portate due ambulanze da Seregno e Besana in codice giallo mentre ai carabinieri è toccato sedare gli animi e ricostruire i contorni della vicenda. Alla fine i due litiganti sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale di Monza e in verde a Desio.

Desio soccorso al polo tecnologico

(Foto by Edoardo Terraneo)

