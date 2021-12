Desio: il Natale dei bambini tra Campus al nido, Lab in Villa e laboratori in biblioteca Due progetti di conciliazione familiare per i bimbi da 0 a 6 anni dal 27 al 30 dicembre a Desio. Le iscrizioni dal 10 dicembre. In calendario anche laboratori in biblioteca.

L’assessorato ai Servizi per l’Infanzia del Comune di Desio lancia due progetti di conciliazione familiare per i bimbi da 0 a 6 anni dal 27 al 30 dicembre, durante i giorni di chiusura delle attività educative e scolastiche per le festività natalizie. La prima, Campus al Nido, prevede l’ampliamento della programmazione delle attività per bambini da 0 a 3 anni (già frequentanti i due nidi comunali di via Adamello e di via Diaz) e si svolgerà presso l’asilo nido di via Adamello; la seconda, Lab in Villa, offre percorsi esperienziali e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni in Villa Tittoni.

Campus al Nido si svolge dalle 8.30 alle 12.30 (escluso il pranzo) per permettere ai bimbi di stare insieme con momenti dedicati al gioco e a un laboratorio strutturato attraverso giochi di esplorazione e scoperta. Saranno costituiti gruppi di massimo 32 bambini per ciascun asilo.

Lab in Villa prevede dalle 10 alle 12 iniziative attraverso quattro racconti di libri illustrati, uno diverso per ogni giorno. I bambini saranno catturati da indagini interessanti, giochi curiosi e attività creative. Saranno accettati massimo 25 bambini. I più piccoli dovranno essere accompagnati da un adulto munito di Green Pass.

Le iscrizioni per le due iniziative saranno aperte dal 10 al 20 dicembre.

Al sabato in biblioteca civica sono in programma laboratori per bambini di diverse fasce di età. Sabato 11 dicembre è in programma “Bello il Natale”, lettura teatrale per bambini dai 6 agli 8 anni con laboratorio, a cura di Franca Villa. Primo appuntamento alle 9.30 e replica alle 11; sabato 18 dicembre alle 16 ci si diverte con “Giostra di Natale”, spettacolo con laboratorio per bambini a partire dai 3 anni a cura di Campsirago Residenza. Questi eventi sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione utilizzando l’app C’è Posto, oppure telefonando al numero 0362392317 dal martedì precedente l’iniziativa. Per accesso sopra i 12 anni vige obbligo di Green Pass.

