Desio: Gelsia distribuisce a domicilio in nuovi bidoni per l’umido Consegna a domicilio del nuovo bidone gratuito per la frazione umida della raccolta differenziata per tutti i cittadini di Desio. Ecco il calendario.

Un nuovo contenitore per rendere ancora più agevole la raccolta differenziata della frazione umida. A partire da giovedì 15 luglio inizierà nel comune di Desio la distribuzione gratuita porta a porta di un bidoncino areato sottolavello da utilizzare in casa.

Il nuovo contenitore è stato pensato per evitare la formazione di cattivi odori, il ristagno di liquidi e percolato e per questo risulta più igienico di un tradizionale bidone chiuso. Inoltre, migliora la resistenza dei sacchetti in materiale biodegradabile che, in questo modo, si mantengono asciutti. La consegna dei contenitori da 10 litri verrà effettuata dagli operatori incaricati da Gelsia Ambiente e sarà anticipata da una campagna informativa attraverso manifesti, cartoline e locandine nei condomini. Il rispetto per l’ambiente parte proprio dalla raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, la frazione umida può diventare un utilissimo fertilizzante o materia prima per biogas.

La distribuzione dei contenitori avverrà zona per zona tutti i giorni, escluse le domeniche, fino al 31 agosto. Le zone di distribuzione sono consultabili anche sul sito www.gelsiambiente.it . Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente. Per chi non dovesse essere presente a casa al momento della consegna, sono state programmate due giornate di recupero: sabato 4 e 11 settembre. In questi giorni sarà possibile ritirare il bidoncino areato presso il magazzino di Gelsia Ambiente in via Rossini 116 a Desio, dalle 09.00 alle 13.00 presentando la tessera sanitaria dell’intestatario Tari– Tassa sui Rifiuti.

