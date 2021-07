Desio e Paderno, ore 3: una Yaris centra due auto e si ribalta, una Giulietta si schianta fuori strada Doppio sinistro nel giro di un quarto d’ora con due feriti, dei quali uno grave, nella notte tra sabato e domenica. In entrambi i casi gli automobilisti avrebbero perso il controllo delle loro vetture. Sul posto i vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine.

Un’auto ribaltata e un’altra finita fuori strada con il bilancio di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni: doppio incidente a circa un quarto d’ora di distanza l’uno dall’altro, in piena notte, a Desio e Paderno Dugnano. In entrambi i casi, attorno alle 3, tra sabato 24 e domenica 25 luglio, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza.

Il primo sinistro, a Desio, è avvenuto alle 3.15 in via Don Mauro Bonzi. Il conducente, un 24enne, per motivi in via di accertamento avrebbe perso il controllo della sua autovettura, una Toyota Yaris, che ha urtato altre due macchine parcheggiate e si è ribaltata. Sul posto oltre a una autopompa da Desio e un carro fiamma da Seregno, anche un’ambulanza inviata dal 118 e le forze dell’ordine. Il giovane alla guida è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde.

L’auto finita fuori strada a Paderno

Il secondo incidente, alle 3.30, a Paderno Dugnano, in viale Europa, ha visto un automobilista di 39 anni al volante di una Alfa Romeo Giulietta uscire violentemente fuori strada procurandosi serie ferite: anche in questo caso presenti forze dell’ordine, personale sanitario e i vigili del fuoco con una autopompa da Bovisio Masciago e un carro fiamma da Lissone. L’uomo è stato soccorso sul posto e quindi portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

