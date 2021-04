Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Dante e l’arte”: la biblioteca di Verano celebra il Sommo Poeta con Alberto Moioli È stato inaugurato “Dante e l’arte”, un progetto culturale e divulgativo della biblioteca di Verano Brianza. Il progetto multimediale è realizzato interamente dalla biblioteca grazie al critico d’arte Alberto Moioli.

È stato inaugurato “Dante e l’arte”, un progetto culturale e divulgativo della biblioteca di Verano Brianza. Il taglio del nastro è avvenuto tramite la pubblicazione di un video sul canale YouTube del Comune e sui canali social della civica: è la prima puntata dell’approfondimento dedicato al Sommo Poeta e agli artisti che hanno illustrato la Divina Commedia nella storia dell’arte.

Il progetto multimediale è realizzato interamente dalla biblioteca grazie al critico d’arte Alberto Moioli. “I video-documenti sono realizzati prendendo spunto dai fondi, donazioni e collezioni storiche custodite e archiviate nella Biblioteca, in particolare il Fondo Galbiati e Colombo - dicono dalla biblioteca -. L’operazione culturale e artistica, unica nel suo genere, unisce dunque le peculiarità bibliografiche con quelle strettamente artistiche in una serie di video, le cui riprese sono state realizzate tutte all’interno della struttura di Verano Brianza. I primi video in particolare sono stati registrati nella caratteristica Sala intitolata a Mons. E. Galbiati”.

