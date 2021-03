Crescono i contagi a Vimercate. E i bimbi della quinta B della “Filiberto” esorcizzano il Covid con una filastrocca Continuano a crescere i contagi a Vimercate mentre i piccoli alunni della quinta B dell’elementare “Filiberto” esorcizzano il Covid con una divertente filastrocca.

Crescono ancora i malati di Covid a Vimercate. «Non rallenta la crescita dei nuovi positivi. Nell’ultima settimana, stando ai dati ufficiali, abbiamo avuto 89 nuovi cittadini infetti. Questo valore è controbilanciato dai guariti, che sono 74 – ha fatto sapere il sindaco Francesco Sartini -. Evidentemente stiamo registrando la guarigione di buona parte di coloro che hanno contratto il virus nelle scorse settimane, e questo fa si che il numero totale degli ammalati cresca un po’ più lentamente di qualche giorno fa. Siamo infatti a 195, 13 in più della scorsa settimana. Il numero delle persone in quarantena è di 101, e resta purtroppo elevato. Dobbiamo anche dare la notizia, con dolore, di due decessi legati al Covid. Anche per loro, desidero esprimere il dolore e l’affetto di tutta la comunità. Sappiamo quanto sia triste perdere i propri cari, e lo è ancora di più in questo momento di restrizioni e di difficoltà».

Non ci sono però solo brutte notizie: sul coronavirus si può anche costruire una filastrocca, come quella scritta dai bimbi della quinta B della scuola elementare Filiberto che spiega come combattere il virus. Parla del Re Corona che ha iniziato a contagiare ogni persona, ma che viene fermato dai super eroi: Madame Mascherina, che ci protegge; l’Ispettor Igienizzante, che elimina gli effetti del pericoloso Re Corona; il Metro di Distanza, un aiutante un po’ burbero perché tiene lontani tra loro i bambini, ma efficace per salvarli. «Stiamo combattendo una lotta molto dura, che ci chiede tanti sacrifici, ma combattendo con i nostri supereroi, torneremo presto tutti insieme a giocare» hanno fatto sapere gli alunni della scuola Filiberto.

«Voglio ringraziare tutta la 5^B della scuola Filiberto, e anche tutti i bambini e i ragazzi che in queste settimane stanno affrontando un sacrificio importante, senza poter andare a scuola – ha concluso Sartini -. Voglio incoraggiare loro e le loro famiglie, stiamo facendo tutto il possibile perché la scuola possa ripartire presto, in sicurezza con la presenza dei bambini. Con l’aiuto dei supereroi della 5^B, ce la faremo».

