Covid: per il secondo giorno consecutivo mezzo milione di vaccinazioni, Figliuolo: «In sicurezza over 65 poi classi produttive» Soddisfazione del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. In Italia per il secondo giorno consecutivo superato il mezzo milione di dosi somministrate in 24 ore. «Dobbiamo premere sulle classi over 60» ha detto.

Per il secondo giorno consecutivo, anche domenica 1 maggio, in Italia, sono state superate le 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 ore. Complessivamente le dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale hanno oltrepassato abbondantemente quota 20 milioni.

Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha annunciato che il prossimo step, dopo aver messo in sicurezza gli over 65, saranno le classi produttive. «Dobbiamo premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età» ha detto il generale.

