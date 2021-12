Covid, la Rsa “Scola” di Besana in Brianza quasi tutta immunizzata con la dose booster di vaccino Anche nella Rsa “Scola” di Besana in Brianza gli ospiti hanno ricevuti la terza dose del vaccino anti Covid. L’immunizzazione aggiuntiva ha riguardato anche il personale della struttura.

In tutta Italia è corsa contro il tempo per accelerare le somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti-Covid soprattutto ai soggetti fragili, anziani e ospiti delle Rsa. Presso la Rsa “Scola” di Besana in Brianza è stata quasi ultimata la somministrazione della dose di richiamo, la cosiddetta dose “booster”, agli oltre 160 ospiti della struttura sanitaria. Procede a gonfie vele anche l’immunizzazione con il richiamo del personale.

«Abbiamo somministrato la terza dose di vaccino anti-Covid a 158 ospiti su 162. Per gli ospiti che rimangono stiamo aspettando il consenso dei parenti. Anche gli operatori si stanno tutti vaccinando», ha spiegato Luisa Villa, presidente del cda della fondazione, sottolineato che non sono state segnalate reazioni avverse degne di nota. «Qualche ospite ha avuto un po’ di febbre nei giorni seguenti al vaccino, ma non ci sono stati altri effetti collaterali. È la prova che gli over 80 reggono meglio di noi adulti di mezza età il vaccino, hanno una reazione sicuramente diversa dalla nostra. Una volta terminate le vaccinazioni, somministreremo personalmente la terza dose anche al gli ospiti del centro diurno e dei mini-alloggi», ha aggiunto Villa.

